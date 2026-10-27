Вайден і Сандерс запитали страховиків про припинення покриття 760 тис. людей — The Hill

У США сенатори Рон Вайден і Берні Сандерс надіслали листи десяти великим страховим компаніям із запитаннями про їхню участь у припиненні медичного страхового покриття для близько 760 тисяч учасників ринку Affordable Care Act (ACA). Про це повідомляє The Hill.

Листи до страховиків

Листи надіслали в понеділок генеральним директорам десяти найбільших страховиків ACA, зокрема Cigna та UnitedHealthcare. Їх також підписали ще 11 сенаторів-демократів.

Вайден і Сандерс поставили під сумнів співпрацю компаній з адміністрацією президента Дональда Трампа в межах кампанії проти ймовірного шахрайства. Сенатори заявили, що страховики долучилися до процесу, не запросивши роз'яснень щодо конкретних повноважень, на які спиралися посадовці CMS, і не звернувшись до Конгресу від імені клієнтів.

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Критика критеріїв перевірки

За словами сенаторів, дії адміністрації ґрунтувалися на аналізах, які пов'язували з можливим шахрайством плани з нульовою страховою премією та учасників без страхових заяв на виплати. Вайден і Сандерс назвали такі аналізи партійними й дискредитованими.

Сенатори стверджують, що страхові компанії надсилали учасникам незапитані повідомлення, а в окремих випадках просили підтвердити номери соціального страхування. Осіб, які не відповіли, вважали причетними до шахрайства, після чого їхнє покриття припиняли.

У листах також порушено питання, чому страховики майже одностайно не повідомляли учасників про суттєве підвищення премій перед відкритим періодом реєстрації на 2026 рік. За твердженням сенаторів, компанії раніше пояснювали це складністю, витратами на новий тип контактів із клієнтами та затримками з остаточним визначенням премій. Водночас повідомлення для перевірки учасників, за їхніми словами, були запущені протягом кількох тижнів або навіть днів після запиту республіканців.

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