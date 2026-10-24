Вардзала планує зректися депутатського імунітету після зупинки поліцією — Interia Sport

У Тарнові, Польща, депутат від «Громадянської коаліції» Роберт Вардзала, якого поліція зупинила під час їзди велосипедом без освітлення, планує зректися депутатського імунітету. За даними Interia Sport, під час перевірки він пред’явив депутатське посвідчення та повідомив про застосування процедури, передбаченої для парламентарів.

Представниця поліції Тарнова Йоанна Дихтонь у коментарі Radio Kraków заявила, що під час перевірки від чоловіка відчувався запах алкоголю. За її словами, правоохоронці задокументували інцидент, але не проводили перевірки на вміст алкоголю, оскільки йшлося про проступок, а не злочин.

Позиція депутата

Вардзала згодом підтвердив журналісту TVN24 факт поліцейської перевірки та пред’явлення депутатського посвідчення. На запитання, чи перебував він під впливом алкоголю, депутат прямо не відповів і сказав, що пояснить ситуацію.

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Речниця депутатського клубу «Громадянська коаліція» Дорота Лобода повідомила TVN24, що Вардзала має намір зректися імунітету, аби відповідати за їзду без освітлення. За її словами, депутат заперечує, що був під впливом алкоголю.

Спортивна кар’єра

Роберт Вардзала раніше виступав у спідвеї та більшу частину кар’єри представляв «Унію» з Тарнова. Разом із клубом він двічі здобував командний чемпіонат Польщі — у 2004 і 2005 роках. Спортивну кар’єру завершив 2006 року. Уперше його обрали депутатом у 2011 році, а мандат він знову отримав за підсумками виборів 2023 року.

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