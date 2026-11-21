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Польща має намір офіційно висловити Росії «крайнє незадоволення» через порушення свого повітряного простору 20 листопада. Про реакцію Варшави на інцидент розповів глава польського Міністерства закордонних справ Радослав Сікорський. За його словами, наразі Польща очікує на відповідні кроки.

За словами Сікорського, Польща поки чекає, коли остаточно підтвердять, що повітряні засоби, які впали на її території, належать Росії.

"Польський повітряний простір і повітряний простір НАТО – це одне й те саме. Звісно, ми висловимо російській стороні наше крайнє незадоволення. Чекаємо на підтвердження незаперечних фактів", – заявив Сікорський.

Міністр додав, що "це питання також обговорюватиметься в Брюсселі, як у військових, так і в політичних колах".

Дипломат також звернув увагу, що Росія влаштовує провокації та диверсії не лише в Польщі. Таке відбувається і в Німеччині, Данії та країнах Балтії, а в небо Румунії російські дрони залітають раз у раз. Він назвав такі дії війною та державним тероризм, "що абсолютно не відповідає тому, що Путін говорить президенту Сполучених Штатів".

Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав журналістам, повідомляє польський телеканал TVN24.



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