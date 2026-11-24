У Польщі клуб «Алурон CMC Варта Заверце» переміг «Барком» з рахунком 3:0 у матчі восьмого туру TAURON Liga та знову очолив турнірну таблицю. Партії завершилися з рахунком 25:17, 25:23 і 27:25.

Як повідомляє Interia Sport, головний тренер господарів Міхал Вінярський залишив у резерві Аарона Расселла, Бартошея Болондзя та Якуба Кохановського. Команда із Заверце від початку листопада грає матчі кожні три дні, надолужуючи календар перед Клубним чемпіонатом світу, який клуб прийматиме в середині грудня.

Перевага господарів у стартовому сеті

У першій партії господарі швидко повели 6:3. Розігруючий Мігел Тавареш часто залучав до атак Каміля Рихліцького, який реалізував вісім із десяти атак у стартовому сеті. Після ейсу Мілоша Зніщола перевага «Варти» зросла до 18:12, а партія завершилася з рахунком 25:17.

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Другий сет був напруженішим. «Барком» вів 18:16, однак господарі зрівняли рахунок і виграли кінцівку 25:23. Важливі очки для «Варти» здобули Бартош Кволек і Рихліцький.

Рихліцький отримав нагороду MVP

У третій партії «Варта» мала перевагу 9:5, але суперники зуміли скоротити відставання та зрівняли рахунок — 23:23. У грі на більше-менше Рихліцький атакою з правого краю встановив остаточний рахунок 27:25. Він набрав 17 очок і був визнаний найціннішим гравцем зустрічі.

Після перемоги клуб із Заверце посідає перше місце в таблиці, але провів на два матчі більше, ніж «Богданка ЛУК Люблін». Люблінська команда була лідером після перемоги над «Шлепськом Малов Сувалки» в понеділок.

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