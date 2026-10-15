Вартість вантажних автоперевезень у США зросла на 19% — Cyprus Mail

У США вартість вантажних автоперевезень у вересні зросла на 19% у річному вимірі, що стало найбільшим показником за понад чотири роки. Різке подорожчання дизельного пального позначається на індексі цін виробників і може посилити інфляційний тиск на споживчі ціни, повідомляє Cyprus Mail.

Більшість транспортних засобів у парку перевезень вантажів у США працюють на дизельному пальному. За останній рік ціни на дизель зросли більш ніж удвічі, що підвищило вартість перевезення товарів. Перевізники можуть вимагати вищої оплати за свої послуги, а ці витрати згодом можуть позначитися на цінах товарів у магазинах і вартості доставки додому.

Тиск на продовольчий ланцюг

Дизель також необхідний сільському господарству: він забезпечує роботу тракторів і збиральної техніки, а також вантажівок, які доставляють продукцію до магазинів і ресторанів. Хоча у вересні зростання цін на продовольство для кінцевих споживачів було відносно помірним, витрати на ранніх етапах ланцюга постачання зростали швидше.

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Середній показник цін на продовольчі ресурси на першій і другій стадіях проміжного попиту у вересні був на 15,6% вищим, ніж роком раніше. До нього входять власні витрати виробників на енергію та енерговитрати, закладені у виробництво добрив і агрохімікатів. Ціни на енергозалежні кормові товари, зокрема кукурудзу, сіно, насіння сіна та олійні культури, зросли більш ніж на 25% у річному вимірі.

Витрати виробників і ціни

Економіка США нині менш енергоємна, ніж під час нафтових криз 1970-х років, однак тривале збереження високих цін на енергію впливає на ціни загалом. Категорії індексу цін виробників, зокрема матеріали для виробництва, дорожчають двозначними річними темпами. Виробники можуть або скорочувати маржу, або перекладати додаткові витрати на покупців.

Старший економіст Oxford Economics Метью Мартін після публікації даних заявив, що компанія очікує прискорення продовольчої інфляції пізніше цього року. Вищі витрати на перевезення також стали одним із чинників подорожчання іграшок у вересні: їхні ціни зросли найбільше за місяць за весь час спостережень.

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