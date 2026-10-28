Вчені виявили за орбітою Плутона об’єкт, який може стати карликовою планетою

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За допомогою потужного телескопа в Чилі науковці виявили крижаний об’єкт, який рухається за межами орбіти Плутона. Дослідники припускають, що він може виявитися новою карликовою планетою Сонячної системи.

Об’єкт отримав позначення 2026 ED138. За попередніми оцінками вчених, його діаметр становить від 600 до 1500 кілометрів. Він обертається навколо Сонця на відстані, яка приблизно у 46 разів перевищує відстань від Землі до нашої зорі. Для порівняння, Плутон розташований від Сонця в середньому приблизно у 40 разів далі, ніж Земля.

Об’єкт виявили за допомогою нової обсерваторії імені Віри К. Рубін, розташованої на вершині гори Серро-Пачон у центральній частині Чилі.

Науковці ще мають підтвердити, що цей об’єкт справді є карликовою планетою, тож вони проводитимуть подальші спостереження. Щоб вважатися карликовою планетою, об’єкт повинен мати достатню масу, аби під дією власної гравітації набути кулястої форми.

Якщо це підтвердиться, 2026 ED138 приєднається до п’яти інших карликових планет. До них належать Плутон, Ерида, Гаумеа та Макемаке (усі вони обертаються за орбітою найвіддаленішої планети — Нептуна), а також Церера, що знаходиться в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером.

Згідно з наявними даними, 2026 ED138 може стати однією з найбільших карликових планет.

Джерело: Reuters.

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