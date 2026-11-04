Вчені з Німеччини знайшли можливе біологічне пояснення втрати мотивації

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Дослідники з Мюнхенського університету імені Людвіга-Максиміліана припускають, що після інтенсивної розумової роботи мотивація може знижуватися через накопичення глутамату в префронтальній корі мозку.

В експерименті взяв участь 31 доброволець. Вони виконували тести на пам’ять, а науковці порівнювали результати справжньої електричної стимуляції мозку з плацебо-стимуляцією. Зміни хімічного складу тканин вимірювали за допомогою магнітно-резонансної спектроскопії.

З’ясувалося, що електрична стимуляція підвищувала активність досліджуваної ділянки мозку та покращувала результати тестів, але водночас спричиняла зростання рівня глутамату.

Після експерименту учасники з вищою концентрацією цієї речовини частіше обирали легші завдання з меншою винагородою замість складніших, але краще оплачуваних. На думку дослідників, це може свідчити про зв’язок між накопиченням глутамату та мотиваційною втомою.

Результати дослідження опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Науковці припускають, що обмін глутамату в майбутньому може стати важливим показником для вивчення патологічного виснаження та пошуку методів його лікування.

Джерело: Proceedings of the National Academy of Sciences.

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