VdK закликав змінити реформу догляду в Німеччині — Der Spiegel

У Німеччині соціальний союз VdK закликав федеральний уряд доопрацювати заплановану реформу системи догляду. Організація вважає, що новий порядок розподілу коштів може ускладнити доступ до необхідної допомоги та створити додаткове навантаження для родичів, які доглядають за близькими.

Як повідомляє Der Spiegel, президентка VdK Верена Бентеле заявила, що людям, які здійснюють догляд за родичами, потрібні спрощення та більша підтримка. За її словами, вони не мають бути змушені доглядати за близькими до виснаження через дефіцит коштів у системі страхування на випадок потреби в догляді.

Об’єднання виплат у спільні бюджети

Запланована реформа має стабілізувати внески до системи страхування на випадок потреби в догляді. Для цього різні види виплат хочуть об’єднати у спільні бюджети. Водночас VdK застерігає, що жорсткий поділ на чотири окремі бюджети може змусити людей, які потребують догляду, оплачувати частину необхідних послуг власним коштом, якщо відповідний бюджет буде вичерпано.

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Бентеле зазначила, що через нову модель деяким людям доведеться змінювати вже налагоджений порядок догляду. Наприклад, людина не завжди може покластися на допомогу сусіда, якщо кошти на професійну службу догляду вже витрачені. Водночас не кожному потрібна дорожча професійна послуга, однак люди можуть бути змушені скористатися нею, якщо вичерпано бюджет на інший вид підтримки.

Вимога повернути кошти за час пандемії

VdK також вимагає повернути системі страхування на випадок потреби в догляді 5,2 млрд євро так званих боргів часів пандемії COVID-19. Йдеться про додаткові послуги, які страхові фонди профінансували в період пандемії, але які федеральний уряд, за твердженням організації, не компенсував.

Крім того, соціальний союз виступає за єдину систему страхування на випадок потреби в догляді, до якої сплачували б внески всі громадяни. На думку VdK, уряд має забезпечити системі достатнє фінансування, а не скорочувати обсяг підтримки для людей, які потребують догляду.

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