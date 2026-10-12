Ведуча Fox News виправдалася за фейк про вбивство мільйона російських дітей

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Американська телеведуча каналу Fox News Рейчел Кампос-Даффі у коментарі українському журналісту Остапу Яришу прокоментувала бурхливу критику в соцмережах після її ефірів щодо війни в Україні. Вона визнала помилковою свою попередню фразу про «вбивство Україною мільйона російських дітей», зазначивши, що «мала на увазі» втрати молодих військових з обох боків, які загинули чи дістали поранення.

«Я сказала «діти», маючи на увазі два мільйони молодих чоловіків — українських і російських військових, які загинули або зазнали критичних поранень у цій війні», – заявила ведуча.

Попри визнання помилки у формулюванні, Кампос-Даффі продовжила транслювати маніпулятивні наративи про «примусову мобілізацію» й утиски опозиції в Україні та висловилася за негайне припинення вогню. Вона також заявила, що вважає намір України вступити до НАТО «неприйнятною умовою для росії», через яку Вашингтон нібито не мав подавати відповідних сигналів Києву.

Джерело: Допис Остапа Яриша у Facebook.

Нагадаємо, у прямому ефірі ранкового шоу «Fox & Friends» на американському телеканалі Fox News відбулася гостра суперечка між ведучими Рейчел Кампос-Даффі та Браяном Кілмідом щодо атак України на російські нафтопереробні заводи та імпорту дизельного пального.

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