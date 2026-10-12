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У відповідь співведучий Браян Кілмід рішуче заперечив її аргументи, наголосивши, що єдиною людиною, відповідальною за розв'язання війни та загибель людей, є Владімір Путін, якого він назвав «Гітлером нашого покоління». Кілмід підкреслив, що Україна захищається від неспровокованої агресії та феноменально модернізувала сучасну війну завдяки інноваційним дронам, які ефективно знищують джерело живлення російської воєнної машини. Політик і журналіст також застеріг, що будь-яка співпраця Вашингтона з Москвою стане найбільшою помилкою, оскільки росія продовжує допомагати Ірану й Китаю протидіяти інтересам США.

На це звернув увагу журналіст Остап Яриш.

Міністр закордонних справ Польщі прокоментував повідомлення про домовленість США щодо закупівлі російського дизеля. Він звернув увагу на те, що в самій Москві повідомляють про дефіцит пального.

До цього у Конгресі США нагадали Трампу про закон Грема через послаблення санкцій проти РФ.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть повторно відвідати Росію протягом найближчих двох тижнів. Точну дату візиту поки не визначили.

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