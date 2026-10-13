Велика Британія попросила Інтерпол відхилити запити Аргентини — The Guardian

Велика Британія звернулася до Інтерполу із проханням відхилити запити Аргентини щодо арешту осіб, пов’язаних із великим нафтовим проєктом Sea Lion поблизу Фолклендських островів. У листі до штаб-квартири організації в Ліоні британський уряд заявив, що аргентинські запити на так звані червоні повідомлення, зокрема стосовно громадян Британії, слід вважати політично вмотивованими, повідомляє The Guardian.

За даними видання, британський уряд стурбований тим, що ці запити можуть бути спробою тиснути на людей і компанії, аби відмовити їх від роботи на Фолклендських островах.

Запити на затримання

Червоне повідомлення Інтерполу є запитом на встановлення місця перебування та тимчасове затримання людини до можливої екстрадиції. Інтерпол перевіряє такі запити, а після їх поширення рішення про подальші дії ухвалюють окремі держави-члени організації.

У відповіді на британське звернення Інтерпол, за інформацією The Guardian, заявив, що дотримуватиметься статті 3 своєї конституції. Вона забороняє організації здійснювати втручання або діяльність політичного характеру.

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Виконавча директорка уряду Фолклендських островів Андреа Клаузен підтвердила, що використання Аргентиною механізмів Інтерполу становить загрозу. Водночас вона висловила сподівання, що організація не вживатиме заходів за такими запитами.

Суперечка навколо Sea Lion

Проєкт Sea Lion у басейні на півночі Фолклендських островів потенційно може потроїти валовий внутрішній продукт території. Президент Аргентини Хав’єр Мілей пообіцяв заблокувати його реалізацію. Він ініціював кримінальні провадження проти ізраїльської Navitas та її британського партнера Rockhopper Exploration — ключових компаній офшорного проєкту.

До конгресу Аргентини також внесли проєкт закону про національний суверенітет, який може поширити санкції на афілійовані структури цих компаній, фінансових посередників, акціонерів і постачальників. Окремі положення документа можуть стосуватися учасників рибної галузі Фолклендських островів.

Крім того, The Guardian повідомляла, що протягом 24 годин Аргентина, як очікувалося, могла звернутися до арбітражу за додатком VII Конвенції ООН з морського права щодо проєкту Sea Lion. Аргентинська сторона прагнула б домогтися зобов’язального рішення про припинення буріння, однак урядові джерела у Великій Британії вважають, що цей механізм не розглядатиме спір про суверенітет.

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