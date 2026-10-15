Велика Британія пригрозила заборонити в’їзд громадянам Еритреї — The Guardian

Велика Британія може заборонити в’їзд громадянам Еритреї, якщо влада цієї східноафриканської країни не погодиться приймати назад осіб, яким відмовили в наданні притулку у Сполученому Королівстві, а також злочинців. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд, повідомляє The Guardian.

Візові обмеження для посадовців

За словами Махмуд, еритрейських високопосадовців і чиновників уже позбавили прискореного доступу до британських віз. За даними Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, Еритрея раптово припинила співпрацю з питань повернення своїх громадян раніше цього року.

Махмуд заявила, що Еритрея мала можливість прийняти назад злочинців і людей, які не мають права перебувати у Великій Британії, але відмовилася це зробити. Вона попередила уряд країни про можливу повну заборону на в’їзд її громадян до Сполученого Королівства.

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Статистика повернень і заяв про притулок

За останні чотири роки з Великої Британії депортували трохи понад 100 відхилених шукачів притулку з Еритреї з-поміж 2626 осіб, чиї заяви було відхилено. Це становить менш як 4%. Упродовж року до червня 2026 року через Ла-Манш до Британії прибули майже 6 тисяч еритрейців — це найбільша кількість серед усіх національностей.

Директорка Migration Observatory при Оксфордському університеті Мадлен Сампшн повідомила, що еритрейці подали приблизно 7 тисяч заяв про притулок, або близько 8% від їхньої загальної кількості. Близько 84% таких заяв схвалюють під час первинного розгляду, а частину інших можуть задовольнити після оскарження. Організації, що працюють із біженцями, застерегли Велику Британію від відмови заявникам з Еритреї, посилаючись на конфлікти та голод у країні.

Раніше Британія погрожувала візовими санкціями Анголі, Намібії та Демократичній Республіці Конго. Ангола й Намібія згодом погодилися співпрацювати щодо повернення мігрантів, а Демократична Республіка Конго досягла угоди з Лондоном після запровадження візових обмежень. Махмуд також назвала Індію, Пакистан, Нігерію, Бангладеш, Сомалі, Єгипет і Габон серед країн, які можуть зіткнутися з подібними заходами.

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