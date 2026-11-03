Велика Британія скоротить допомогу країнам Співдружності до £131 млн — The Guardian

Велика Британія скоротить двосторонню допомогу країнам Співдружності з £546 млн у 2024–2025 роках до £131 млн у 2028–2029 роках. Із цієї суми £68 млн заплановано для Нігерії, тож для інших держав залишиться £63 млн, повідомляє The Guardian.

Скорочення програм

За даними видання, скорочення відбуваються на тлі загального зменшення британського бюджету міжнародної допомоги. Лондон зменшує підтримку держав, які вважає такими, що швидко розвиваються та мають середній рівень доходів, зокрема Індії й Антигуа. Водночас скорочення торкнуться і країн, що залишаються серед найменш розвинених та мають значний борговий тягар.

Допомога Сьєрра-Леоне має зменшитися майже з £30 млн у 2024–2025 роках до £5 млн у 2028–2029 роках. Велика Британія та Сьєрра-Леоне наступного тижня виступатимуть співорганізаторами одного з напрямів переговорів щодо адаптації до наслідків кліматичної кризи на саміті COP31 у Туреччині.

Фінансування для Руанди також планують скоротити майже з £30 млн до £5 млн за той самий період. Допомога Танзанії має знизитися з £60 млн у 2025–2026 роках до £5 млн у 2028–2029 роках. Бюджет Карибської команди розвитку, за наведеними даними, скоротять із понад £98 млн у 2025–2026 роках до £45 млн у 2026–2027 роках.

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Фінансування охорони природи

Особливо відчутним, за оцінкою експертів, є зменшення коштів на захист природи. Щонайменше 26 держав Співдружності більше не можуть подаватися на фінансування Darwin Initiative — давньої програми підтримки охорони природи з річним бюджетом близько £40 млн.

Представник Campaign for Nature Адріан Ґаган заявив, що країни з великим біорізноманіттям, багато з яких водночас мають високий рівень бідності, стикаються з істотним скороченням підтримки. Він також звернув увагу, що Велика Британія не зробила фінансового внеску до Commonwealth Nature Initiative, представленої цього тижня за участю короля.

Саміт глав урядів Співдружності проходить цього тижня в Антигуа. Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії попросили прокоментувати наведені дані.

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