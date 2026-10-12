Велика Британія та ЄС проведуть саміт у Брюсселі 20 листопада — Politico Europe

Велика Британія та Європейський Союз проведуть щорічний саміт лідерів 20 листопада у Брюсселі, Бельгія. Дату зустрічі підтвердив прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у заяві в Палаті громад у понеділок, повідомляє Politico.

Домовленості для погодження

Сторони мають намір використати зустріч для остаточного погодження нових угод щодо торгівлі агропродовольчими товарами, систем торгівлі викидами та програми молодіжної мобільності.

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта також підтвердив проведення саміту 20 листопада. Він заявив, що Євросоюз і Велика Британія є партнерами, яких об’єднують спільні цінності та інтереси.

Заява президента Євроради

За словами Кошти, безпека і процвітання ЄС та Великої Британії тісно взаємопов’язані, тому міцне партнерство між ними є необхідним. Він зазначив, що поглиблення співпраці може посилити здатність сторін реагувати на сучасні виклики, зміцнювати стійкість і сприяти стабільності в Європі та за її межами.

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