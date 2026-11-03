Велика Британія та ЄС узгодили проєкт угоди щодо харчової торгівлі — BBC News

Велика Британія та Європейський Союз узгодили проєкт угоди, яка має прибрати значну частину перевірок і бюрократичних процедур для торгівлі харчовими та сільськогосподарськими товарами після Brexit. Як повідомляє BBC News, приблизно 200-сторінковий текст санітарної та фітосанітарної угоди поширили серед країн ЄС у Брюсселі перед обговоренням на засіданні послів Євросоюзу.

Які перевірки можуть скасувати

Проєкт домовленостей має скасувати потребу в експортних сертифікатах здоров’я вартістю 200 фунтів стерлінгів, фітосанітарних сертифікатах вартістю 25 фунтів, оплаті інспекторів, сертифікатах для органічної продукції, частині портових зборів, витратах на відбір зразків та інших перевірках під час експорту й імпорту між Великою Британією та ЄС.

Також має відновитися експорт із Великої Британії до ЄС свіжих ковбас, бургерів, молюсків із вод Великої Британії та насіннєвої картоплі. Угода також має дозволити ввозити до ЄС домашніх тварин із Великої Британії за паспортами для тварин.

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Узгодження стандартів

В обмін на спрощення торгівлі британська сторона зобов’яжеться дотримуватися та адаптуватися до чинних правил ЄС щодо стандартів торгівлі рослинами, тваринами й харчовими продуктами. Цей механізм називають динамічним узгодженням. Уряд Великої Британії заявляє, що угода зрештою забезпечить економіці країни щорічну вигоду в 5,1 млрд фунтів стерлінгів.

Особливе значення угода матиме для Північної Ірландії. Нині продовольчі товари з інших частин Великої Британії потребують документів і можуть проходити фізичні перевірки в портах регіону, оскільки Північна Ірландія залишилася в єдиному ринку ЄС для товарів. Очікується, що домовленість зрештою припинить ці вимоги.

Голова напряму торговельної політики Британської торговельної палати Вільям Бейн заявив BBC, що дотримання спільних правил є прийнятною ціною за нижчі витрати, менші затримки та ширший доступ до ринку. За його словами, вимога щодо експортних сертифікатів здоров’я може додавати тисячі фунтів витрат на кожну вантажівку, а затримки на кордонах зменшують обсяги експорту.

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