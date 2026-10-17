Велика Британія та Німеччина на засіданні Міністерської групи зі співпраці в галузі озброєнь і спроможностей (MECC) у Лондоні обговорили спільні оборонні програми та посилення промислового партнерства. Зустріч у Ланкастер-хаусі приймав міністр оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард, а Німеччину представляв державний секретар з озброєнь та інновацій Єнс Пльотнер.

Спільні програми та технології

У засіданні взяли участь високопосадовці, військові керівники та представники оборонної промисловості обох країн. Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, вони оцінили перебіг спільних програм зі створення оборонних спроможностей і визначили промислові пріоритети для подальшої співпраці.

Однією з ключових ініціатив, винесених на обговорення, стала програма Deep Precision Strike. Вона передбачає спільну розробку спроможностей для завдання ударів на великій дальності. У британському відомстві зазначили, що ініціатива відображає прагнення двох країн закрити критичні прогалини у спроможностях і посилити стримування НАТО.

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Рамка для співпраці

Переговори спиралися на Триніті-хаусську угоду, підписану в жовтні 2024 року. Вона передбачає двосторонню співпрацю в повітряному, наземному, морському, кібернетичному та космічному вимірах і діє в межах ширшого Кенсінгтонського договору, укладеного в липні 2025 року як стратегічна рамка британсько-німецьких відносин.

Після засідання Поллард і Пльотнер взяли участь у панельній дискусії в посольстві Німеччини в Лондоні. До неї також долучилися співзасновник і генеральний директор німецької оборонно-технологічної компанії Hypersonica доктор Філіп Керт та директор із розвитку бізнесу й майбутніх програм Rolls-Royce Алекс Зіно. Учасники обговорили прогрес оборонної промисловості та практичні пріоритети поглиблення співпраці.

MECC є частиною ширшої програми британсько-німецької взаємодії напередодні саміту ЄС—Велика Британія.

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