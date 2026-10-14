Венесуела передала суду проєкт змін до закону проти ненависті — Anadolu Agency

Національна асамблея Венесуели передала до Верховного трибуналу правосуддя проєкт реформи Конституційного закону проти ненависті, за мирне співіснування та толерантність. Про це повідомив голова парламенту Хорхе Родрігес.

Проєкт направили на розгляд суду

Родрігес оголосив про подання документа в дописі у соцмережі X, не розкривши змісту запропонованих змін. Як повідомляє Anadolu Agency, реформа ще не схвалена: перед набуттям чинності вона має пройти судовий розгляд і законодавчі процедури.

Очікується, що проєкт винесуть на громадське обговорення, після чого депутати проведуть друге обговорення документа. Остаточний вплив ініціативи залежатиме від формулювань, які зрештою затвердять законодавці, та від практики застосування закону.

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Закон діє з 2017 року

Закон, ухвалений 2017 року за правління Ніколаса Мадуро, передбачає покарання за пропаганду або підбурювання до ненависті, дискримінації та насильства. Правозахисні організації критикували його широкі положення, заявляючи, що вони можуть обмежувати свободу висловлювань і застосовуватися проти політичних опонентів та критиків влади.

Виконувачка обов’язків президента Делсі Родрігес раніше закликала до часткової реформи закону, визнаючи занепокоєння щодо його застосування, зазначають венесуельські медіа.

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