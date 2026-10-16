Венеція стягуватиме збір з одноденних туристів 72 дні — RMF24

Венеція в Італії наступного року розширить систему збору для туристів, які приїжджають до міста без ночівлі. З березня до серпня плату стягуватимуть протягом 72 днів — на 12 днів більше, ніж цього року. Максимальний збір для тих, хто зареєструє візит безпосередньо перед прибуттям, становитиме 10 євро.

Дві ставки залежно від часу реєстрації

Туристи, які зареєструють поїздку заздалегідь, як і раніше, платитимуть 5 євро. Як повідомляє RMF24, раніше з’являлася інформація про можливе підвищення збору до 30 або 50 євро, однак вона не підтвердилася.

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Коли діятиме збір

Система запрацює у Велику п’ятницю, 26 березня, та діятиме в окремі святкові й вихідні дні до 15 серпня. Час її роботи продовжать: плату стягуватимуть з 08:30 до 16:30, тоді як раніше збір діяв до 16:00.

У період весняного напливу відвідувачів плату нараховуватимуть щодня з 23 квітня до 2 травня, а також з 28 травня до 6 червня. Ці періоди охоплюють вихідні, пов’язані зі Святом визволення, Святом праці та Днем Республіки. Міська влада називає новий етап продовженням експерименту, який триває з 2024 року та має обмежити наслідки надмірного туризму.

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