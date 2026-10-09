Венеційська комісія ухвалила висновок щодо присяги суддів у Польщі — Interia

Венеційська комісія 9 жовтня ухвалила висновок щодо повноважень президента Польщі приймати присягу суддів Конституційного трибуналу та здійснювати інші призначення. Зміст документа поки не оприлюднили; його публікації очікують на початку наступного тижня, повідомляє Interia.

Учасники засідання

У засіданні органу Ради Європи з питань конституційного права брали участь радник президента Польщі Кароля Навроцького, професор конституційного права Даріуш Дудек, а також Даніель Кендзерський із Канцелярії Сейму. Запит на підготовку висновку подав Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи.

Дудек заявив, що представники президентського середовища високо оцінюють зусилля Венеційської комісії, однак не погоджуються з усіма положеннями ухваленого документа. За його словами, для врегулювання проблем довкола Конституційного трибуналу потрібне системне, законодавче та кадрове рішення.

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Суперечка довкола трибуналу

Представник президента також заявив, що Кароль Навроцький ніколи формально не відмовлявся приймати присягу в новообраних суддів. Водночас, за даними видання, президент не прийняв присягу у п’ятьох суддів Конституційного трибуналу, обраних Сеймом, не оголошуючи формальної відмови.

Четверо із шести суддів, яких Сейм обрав у березні, не були допущені до розгляду справ у Конституційному трибуналі. Вони склали присягу під час церемонії в Сеймі, використавши формулу «перед президентом», однак цього не визнав, зокрема, голова трибуналу Богдан Свєнчковський.

Національна прокуратура Польщі проводить розслідування щодо обставин неприйняття присяги в чотирьох суддів і їхнього недопуску до розгляду справ у трибуналі. Окремо досі немає рішення щодо присяги Мацея Берека, якого Сейм обрав суддею Конституційного трибуналу на початку вересня. Очільник Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький пояснював це формальними недоліками кандидатури; за позицією президентської канцелярії, Бerek не підтвердив необхідного досвіду роботи юридичним радником.

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