Венс почав формувати альянс незадоволених Трампом республіканців перед виборами 2028 року, — Fox News

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс намагається заручитися підтримкою республіканців, які розчарувалися в політиці Дональда Трампа, але водночас не відмовилися від ідеології руху MAGA.

За інформацією джерел, Венс планує створити нове політичне об’єднання напередодні президентських виборів 2028 року. Йдеться про формування альянсу «нових правих», до якого мають увійти республіканці, які підтримують початкові принципи руху MAGA — «Америка передусім».

Серед ключових вимог цієї частини політичного табору — відмова від втручання США в закордонні конфлікти, зниження вартості життя та посилення контролю на американському кордоні.

Частина виборців незадоволена зовнішньою політикою Дональда Трампа. Зокрема, вони вважають, що американський президент надто тісно пов’язаний з Ізраїлем у міжнародних питаннях.

Деякі представники правого крила безпосередньо пов’язують війну з Іраном із впливом Ізраїлю на Близькому Сході та особистими відносинами Трампа з ізраїльським прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

Водночас джерело наголошує, що Венс не планує дистанціюватися від Трампа або розривати з ним політичні зв’язки.

Його завдання — залучити на свій бік республіканців, які й надалі підтримують чинного президента, однак не погоджуються з його зовнішньополітичним курсом і почуваються через нього зрадженими.

«Венс — наш кандидат», — так представник адміністрації передав головний сигнал віцепрезидента цій частині виборців.

Про це повідомляє Fox News Digital.

До цього віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував масштабні втрати республіканців на проміжних виборах до Конгресу. Головною причиною поразки він назвав війну з Іраном.

Нагадаємо, член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

Демократиздобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає на виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат.

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