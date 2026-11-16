Венс відклав оголошення про участь у президентських виборах США 2028 року — Axios

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс поки не визначився, чи балотуватиметься на посаду президента. За даними американських журналістів, він планує ухвалити рішення після Нового року та може оголосити його не раніше кінця весни 2027-го, оскільки його команда побоюється реакції Дональда Трампа.

Венс досі остаточно не вирішив, чи братиме участь у наступних президентських виборах. Наразі він обговорює це питання з родиною, зокрема з дружиною Ушою після народження їхньої четвертої дитини.

Джерела Axios наголошують, що відповідний графік ухвалення рішення сформувався ще до проміжних виборів до Конгресу США. Отже, відтермінування не стало безпосереднім наслідком поразки Республіканської партії.

Водночас важливу роль у планах віцепрезидента відіграють його відносини з чинним главою Білого дому. У команді Венса побоюються, що надто ранній початок президентської кампанії відверне увагу від Дональда Трампа та викличе його роздратування.

Попри невизначеність, Венс залишається одним із головних потенційних претендентів на висунення від Республіканської партії. Його союзники звертають увагу на сформовану політичну інфраструктуру, широку мережу донорів та впізнаваність серед виборців.

Зокрема, Венс був співзасновником мережі Rockbridge, яку розглядають як можливу основу для фінансування майбутньої кампанії. Крім того, він підтримує зв'язки з впливовими представниками технологічного бізнесу, серед яких Пітер Тіль, Девід Сакс та Ілон Маск.

Однак результати проміжних виборів створили додаткові труднощі для політичних перспектив віцепрезидента. Поразка республіканців посилила позиції тих представників партії, які виступають за перегляд політичного курсу Дональда Трампа.

У разі участі у президентських перегонах Венсу доведеться відповідати на запитання щодо рішень нинішньої адміністрації, зокрема у сфері зовнішньої політики.

Одним із найбільш суперечливих питань стала війна з Іраном. За інформацією Axios, у приватних розмовах Венс виступав проти військового конфлікту.

Після проміжних виборів його критичні висловлювання щодо війни частина представників Республіканської партії сприйняла як спробу дистанціюватися від рішення Трампа атакувати Іран.

Сам президент США визнав, що позиція віцепрезидента викликала невдоволення серед окремих республіканців. Водночас Трамп наголосив, що особисто не належить до критиків Венса, а їхні відносини не постраждали.

Тим часом усередині Республіканської партії обговорюють й інших потенційних претендентів на президентську номінацію 2028 року. Зокрема, підготовку до можливої кампанії проводить сенатор від Техасу Тед Круз. Водночас багато республіканців сумніваються, що він зможе скласти серйозну конкуренцію Венсу.

Серед інших можливих кандидатів називають державного секретаря США Марко Рубіо, колишнього губернатора Вірджинії Гленна Янгкіна, колишнього губернатора Джорджії Брайана Кемпа та губернатора Флориди Рона Десантіса.

При цьому Рубіо раніше неодноразово заявляв, що підтримає Венса у разі його висунення. Водночас частина республіканців розглядає саме держсекретаря як потенційно серйозного суперника віцепрезидента.

Рон Десантіс, коментуючи поразку Республіканської партії на проміжних виборах, назвав її подією майже рівня «вимирання», пише Axios.

Раніше віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що причиною поразки Республіканської партії на проміжних виборах стала війна в Ірані.

У США конгресмен-республіканець від Флориди Ренді Файн заявив, що не підтримає віцепрезидента Джей Ді Венса на республіканських президентських праймеріз 2028 року.

Президент Дональд Трамп не відповів прямо, чи підтримає віцепрезидента Джей Ді Венса в разі його участі у президентських виборах 2028 року.

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