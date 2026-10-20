Венс вважає, що Трамп підтримає його у разі балотування — Anadolu Agency

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що вважає ймовірною підтримку президента Дональда Трампа, якщо вирішить балотуватися на посаду президента. Водночас він наголосив, що не обговорював із Трампом можливе висунення.

Заява Венса

Про це Венс сказав в інтерв’ю Марку Гелперіну для програми 2WAY Tonight, повідомляє Anadolu Agency. За його словами, у разі участі в президентських виборах він очікував би на підтримку Трампа.

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На запитання, чи може Трамп підтримати його одразу після оголошення про участь у перегонах, Венс відповів, що вважає це ймовірним. Однак віцепрезидент уточнив, що не має прямого підтвердження, оскільки не говорив із президентом про це.

Без підтвердження від Трампа

Венс назвав президентську підтримку вирішальною. Він додав, що не може судити про психологію Трампа, адже ніколи не обговорював із ним власні можливі президентські амбіції. За словами віцепрезидента, його оцінка щодо можливої підтримки є власним припущенням, а не позицією, підтвердженою Трампом.

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