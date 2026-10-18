Венс заявив, що бензин без ВМС США коштував би втричі дорожче — The Express Tribune

У США віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що без ВМС США ціни на бензин були б утричі вищими. За його словами, американський флот допомагає забезпечувати рух нафти й газу через Ормузьку протоку. Венс також визнав, що ціни на пальне нині високі, і сказав, що вони знизяться після завершення війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Заява про постачання енергоносіїв

Як повідомляє The Express Tribune, Венс пов’язав зростання вартості пального із закриттям Іраном Ормузької протоки та атаками на танкери. Він заявив, що світ раніше не стикався із ситуацією, коли одна країна намагається повністю перекрити глобальне постачання енергії.

Віцепрезидент також заявив, що контроль Ірану над судноплавством через стратегічну протоку означав би для споживачів значно вищі витрати на бензин.

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Інциденти поблизу протоки

Британське управління морських торговельних операцій повідомило, що буксир, який прямував на південь, був уражений двома невідомими снарядами на північний схід від Хор-Факкана в Об’єднаних Арабських Еміратах. Одна людина дістала незначні травми. Судно зазнало пошкоджень, але змогло продовжити рух.

Корпус вартових ісламської революції Ірану зі свого боку заявив, що два нафтові танкери, кожен із вантажем близько двох мільйонів барелів нафти, загорілися після зіткнення з морськими мінами в Ормузькій протоці.

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