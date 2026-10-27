Венс заявив, що Ель-Сайєд міг би очолити заворушення в Детройті — The Guardian

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час передвиборчого заходу в Гауеллі, штат Мічиган, заявив, що кандидат від Демократичної партії до Сенату Абдул Ель-Сайєд нібито міг би очолити та підтримати учасників заворушень у Детройті або Нью-Йорку. Про це повідомляє The Guardian.

Заяви Венса в Мічигані

Венс намагався пов’язати політичні погляди Ель-Сайєда з лівими протестами в Парижі, які, за даними видання, призвели до тисяч затримань. Віцепрезидент описав протестувальників як натовпи людей у масках, серед яких, за його словами, були люди з інших країн. Він також акцентував на зв’язках демократичного кандидата з лівим політичним коментатором Хасаном Пайкером.

За словами Венса, події у Франції нібито демонструють ненависть, невдячність і прагнення руйнувати, а не створювати. Він стверджував, що ці риси начебто «зіпсували» Ель-Сайєда. Дональд Трамп і його союзники представляли французькі демонстрації як доказ небезпек імміграції та занепаду західної цивілізації, хоча протести почалися через стан шкіл і зростання вартості життя.

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Реакція Ель-Сайєда та демократів

Ель-Сайєд, який у разі перемоги може стати першим мусульманином у Сенаті США, раніше вже зазнавав нападок з боку Трампа. Президент називав його «джихадистом», звинувачував у підтримці терористів і неодноразово використовував його середнє ім’я Мохамед.

Сам Ель-Сайєд на мітингу заявив, що опоненти намагаються відвернути виборців згадками про його ім’я та віру від проблем із цінами на пальне й продукти та доступом до лікарів. Раніше він відповідав на слова Венса про «жахливе зло», що справжнім злом є позбавлення людей медичної допомоги та доступних продуктів.

Дослідники, на яких посилається видання, вважають, що ця кампанія на проміжних виборах супроводжується найбільш концентрованою хвилею ісламофобської риторики в американській політиці від часу після терактів 11 вересня. Сенатор-демократ Кріс Мерфі назвав такі заяви скоординованою кампанією з делегітимізації мусульманських американців як громадян і людей.

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