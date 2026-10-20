Венс заявив, що Україна не повинна вступати до НАТО

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що, на його думку, Україна не повинна ставати членом Північноатлантичного альянсу. Водночас він наголосив, що Вашингтон і Київ продовжуватимуть співпрацювати з окремих питань.

Під час розмови ведучий запитав американського віцепрезидента, чи можна вважати країну-партнера таким самим союзником, як державу, з якою існують формальні союзницькі відносини, чи йдеться про менш тісну співпрацю.

У відповідь Венс зазначив, що між США та Україною немає офіційної союзницької угоди, а Україна не є членом НАТО. Він також висловив переконання, що Київ не повинен приєднуватися до Альянсу.

«Наскільки я знаю, у нас немає офіційної союзницької угоди з Україною. Україна не входить до НАТО. Я не думаю, що вона повинна вступати до НАТО. Я вважаю, що це країна, дуже гідна захоплення, прекрасна країна з безліччю чудових людей. Ми співпрацюватимемо з деяких питань, але в деяких питаннях наші позиції також…», — заявив Венс.

Під час того самого інтерв'ю віцепрезидент США також заявив, що Україна має припинити атаки на російські енергетичні об'єкти. Ймовірно, йшлося, зокрема, про удари по російських нафтопереробних заводах.

Таким чином, Венс озвучив позицію щодо двох питань: перспективи вступу України до НАТО та українських ударів по енергетичній інфраструктурі Росії.

Україна розглядає вступ до НАТО як один із напрямів забезпечення довгострокової безпеки держави. Водночас заяви представників американської адміністрації щодо членства України в Альянсі та умов припинення війни залишаються важливою частиною дискусій між Києвом і Вашингтоном.

Заява Джей Ді Венса свідчить, що він не підтримує вступ України до НАТО, однак водночас допускає подальшу співпрацю між двома країнами в окремих сферах.

Про це Венс заявив у програмі 2WAY TONIGHT.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Брюсселя, де провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони скоординували кроки щодо посилення безпеки України та розширення оборонних постачань.

У першій половині жовтня щонайменше вісім торговельних суден зазнали атак безпілотників поблизу берегів Румунії та Болгарії — обидві країни є членами НАТО.

У Брюсселі союзники по НАТО цього місяця починають переговори про нові вимоги до сил та озброєнь, необхідних для захисту від можливого нападу Російської Федерації — держави-агресора.

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