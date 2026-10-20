Vente Venezuela скликає протести за повернення Мачадо — Anadolu Agency

Провідна опозиційна партія Венесуели Vente Venezuela оголосила про загальнонаціональну мобілізацію 22 жовтня з вимогою забезпечити безпечне повернення до країни лідерки партії та лауреатки Нобелівської премії миру 2025 року Марії Коріни Мачадо. Акції мають відбутися у всіх 23 штатах Венесуели, повідомляє Anadolu Agency.

Вимоги учасників акцій

На пресконференції в Каракасі очільник партії Карлос Фернандес заявив, що до протестів мають долучитися представники громадянського суспільства, профспілок, молодіжних груп, опозиційних партій і платформи Plataforma Unitaria.

Окрім повернення Мачадо, опозиція висунула ще три вимоги: визначити остаточну дату президентських виборів, звільнити всіх затриманих опозиційних активістів і політичних дисидентів, а також відновити політичні права опозиційних лідерів та скасувати адміністративні заборони для них.

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Пропозиція щодо виборів

Vente Venezuela підтримала пропозицію конгресмена США Берні Морено провести президентські вибори 24 липня 2027 року. Цей графік раніше публічно підтримала Мачадо.

Фернандес назвав мобілізацію рушійною силою мирної мобілізації на тлі, за його словами, погіршення соціально-економічної ситуації та проблем з інфраструктурою в країні. Акції анонсували під час третього раунду переговорів про політичний перехід між представниками уряду та частиною опозиції. Переговори відновилися невдовзі після того, як Вашингтон скасував санкції проти Хорхе Родрігеса, головного переговорника адміністрації та брата тимчасової президентки Дельсі Родрігес.

Одним із ключових питань переговорів залишається скасування політичних заборон. Мачадо домагається негайного скасування адміністративної дискваліфікації, запровадженої щодо неї у 2023 році, яка не дозволяла їй балотуватися на попередніх президентських виборах.

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