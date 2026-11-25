25 листопада стало відомо, що суд у В’єтнамі засудив до 21 року ув’язнення чоловіка, який продавав людей для роботи в шахрайських центрах Камбоджі. Серед постраждалих були дві неповнолітні дівчини: їх змушували обманювати людей в інтернеті, а за відмову — катували. За даними ООН, у Камбоджі, М’янмі та Лаосі до таких схем примусово залучили понад 300 тисяч людей.

Чоловік займався торгівлею людьми та допомагав злочинним угрупованням знаходити працівників для скам-центрів у Камбоджі. Злочинну схему викрили після подій 2024 року. Тоді чоловік заманював людей обіцянками стабільної роботи за кордоном. Однак після приїзду їх передавали злочинній групі, яка контролювала шахрайські центри.

Серед постраждалих опинилися дві дівчини-підлітки. Замість обіцяної роботи їх змусили брати участь в інтернет-шахрайстві. Коли дівчата відмовлялися виконувати вимоги, до них застосовували тортури. Після звільнення постраждалі звернулися по допомогу до фахівців Blue Dragon. Організація допомогла їм подати заяви до поліції та представляла їхні інтереси під час судового процесу. Загалом справа охоплювала чотири епізоди торгівлі людьми.

Правозахисники також повідомили, що й надалі допомагатимуть дівчатам. Зокрема, вони отримуватимуть психологічну підтримку та зможуть пройти професійне навчання.

Чому 21 рік ув’язнення — суворий вирок

За даними дослідження Blue Dragon Children’s Foundation, яке ґрунтується на матеріалах в’єтнамських судів, середній термін ув’язнення у справах про торгівлю людьми для роботи в таких центрах становить близько 12,8 року. Тому 21 рік в’язниці для вербувальника — значно суворіше покарання, ніж зазвичай призначають у подібних справах.

Водночас ця справа показує лише частину масштабної проблеми. За оцінками Управління Верховного комісара ООН з прав людини та Інституту миру США, понад 300 тисяч людей продали або примусово залучили до шахрайської діяльності в Камбоджі, М’янмі та Лаосі. За даними Управління ООН з наркотиків і злочинності, серед людей, яких знаходили в таких центрах у Південно-Східній Азії, були громадяни щонайменше 80 країн і територій. Лише в М’янмі у 2023 році кількість людей, яких могли змушувати займатися інтернет-шахрайством, оцінювали щонайменше у 120 тисяч.

Як працюють шахрайські центри

Скам-центри — це комплекси, у яких людей змушують обманювати користувачів інтернету. Часто злочинці пропонують жертвам роботу за кордоном, обіцяють хорошу зарплату та допомогу з переїздом. Але після прибуття люди опиняються під контролем угруповань. Їх можуть утримувати силою, погрожувати їм, вимагати викуп у родичів або перепродавати між різними центрами.

Вербування стало окремою частиною цього злочинного бізнесу. Одні учасники угруповань шукають людей і організовують їхнє перевезення, інші контролюють роботу шахрайських команд. За даними FATF — міжнародної організації, яка бореться з відмиванням грошей, — такі мережі поєднують торгівлю людьми, інтернет-шахрайство та легалізацію злочинних доходів.

Людей у центрах змушують працювати за готовими схемами. Одна з поширених — інвестиційне шахрайство. Злочинці знайомляться з потенційними жертвами в інтернеті, входять до них у довіру, іноді навіть імітують романтичні стосунки. Після цього пропонують інвестувати гроші через підроблені торгові платформи. Спочатку людині показують фальшивий прибуток, щоб переконати її в успішності інвестицій. Потім вимагають нових переказів. Коли жертва намагається забрати гроші, їй повідомляють про додаткові платежі або вигадують інші перешкоди. Насправді кошти вже опиняються під контролем шахраїв.

Куди зникають гроші жертв

Фінансова система таких угруповань не обмежується одним рахунком чи країною. За даними FATF, гроші можуть надходити на банківські рахунки підставних осіб, електронні гаманці або безпосередньо в криптовалюті. Потім їх переказують через інші рахунки, платіжні сервіси та P2P-платформи, щоб приховати справжнє походження коштів.

У Південно-Східній Азії злочинні мережі активно використовують стейблкоїн USDT у блокчейні TRON. У деяких шахрайських комплексах навіть працюють власні пункти обміну криптовалют. Крім того, посередники пропонують через Telegram обмінювати цифрові активи на звичайні гроші в обхід стандартних перевірок клієнтів. Один із прикладів масштабів таких операцій — шахрайський комплекс KK Park у М’янмі. Аналітики Chainalysis, які досліджували пов’язані з ним криптогаманці, виявили надходження на понад 100 мільйонів доларів від жертв шахрайства. Після цього кошти проходили через кілька етапів відмивання, перш ніж їх виводили.

Окрема проблема — швидкість переказів. За даними влади Таїланду, у деяких схемах гроші можуть пройти шлях від рахунку жертви до точки виведення з фінансової системи всього за 3–5 хвилин. Водночас люди в середньому розуміють, що їх обманули, приблизно через 20 годин. Навіть закриття окремого шахрайського центру не завжди зупиняє злочинну мережу. За даними влади Камбоджі, після операцій проти великих комплексів частина угруповань перейшла до невеликих мобільних команд. Вони можуть працювати в орендованих квартирах, готелях, кафе та навіть транспорті.

У FATF наголошують, що для боротьби з такими схемами потрібно переслідувати не лише тих, хто безпосередньо обманює людей, а й організаторів, вербувальників та фінансових посередників. Водночас людей, яких примусово залучили до шахрайства, важливо розглядати передусім як постраждалих від торгівлі людьми. За оцінками Управління ООН з наркотиків і злочинності, загальні збитки від шахрайських операцій у Східній та Південно-Східній Азії, Австралії й Новій Зеландії за 2025 рік могли становити від 88,3 до 114,1 мільярда доларів. Про вирок повідомила правозахисна організація Blue Dragon Children’s Foundation.

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