У Нью-Йорку, США, Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав неприйнятними санкції США проти спеціальної доповідачки ООН Франчески Альбанезе. Про це він заявив на пресконференції 28 жовтня, повідомляє Anadolu Agency.

За словами Тюрка, з незалежним експертом можна погоджуватися або не погоджуватися, однак застосовувати проти нього санкції не слід. Він наголосив, що Альбанезе призначила Рада ООН з прав людини як незалежну експертку. Також Тюрк заявив, що санкції проти Альбанезе та Міжнародного кримінального суду, на думку його офісу, не відповідають міжнародному праву.

Заклик скасувати санкції

Верховний комісар закликав держави-члени домагатися скасування таких обмежень і використовувати свій вплив для цього. Наступного тижня він планує виступити перед Асамблеєю держав-учасниць МКС у Гаазі та наголосити на важливості суду для системи захисту прав людини й забезпечення відповідальності.

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Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про санкції проти Альбанезе в липні 2025 року. США пояснювали це її діями, спрямованими на арешт громадян США та Ізраїлю, зокрема рекомендацією МКС заарештувати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта за воєнні злочини в Секторі Гази.

Окружний суд США тимчасово заблокував санкції, після чого Вашингтон скасував їх на виконання судового рішення. Згодом США поновили обмеження після призупинення рішення суду нижчої інстанції апеляційним судом. У червні апеляційний суд дозволив санкціям залишатися чинними на час розгляду юридичного оскарження Альбанезе.

Звернення до нового уряду Ізраїлю

Відповідаючи на запитання про послання наступному уряду Ізраїлю після виборів, Тюрк закликав не продовжувати курс ведення війни, за якого країна вважає себе вищою за міжнародне право. Він заявив, що Ізраїль має дотримуватися зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом і міжнародним правом прав людини, та висловив сподівання на істотну зміну курсу.

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