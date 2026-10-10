Верховний суд Аргентини тимчасово відновив обмеження на володіння сільськогосподарськими землями іноземцями, призупинивши скасування земельного закону, яке президент Хав’єр Мілей здійснив надзвичайним указом 70/2023. Рішення ухвалили в п’ятницю в межах окремого судового позову, повідомляє Buenos Aires Times.

Повернення обмежень 2011 року

Закон 26.737, ухвалений 2011 року, передбачав, що частка сільських земель у власності іноземців не може перевищувати 15% на загальнонаціональному рівні. Окремі обмеження також діяли на рівні провінцій і муніципалітетів. Після приходу до влади у 2023 році Мілей скасував ці норми статтею 154 надзвичайного указу.

Тепер суд призупинив дію цієї статті до подальшого розгляду справи. На практиці це означає повернення правового режиму, встановленого законом 2011 року, на час судового провадження.

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Екологічний та корінний позов

Новий позов подали екологічна асоціація Árbol de Pie, дві громади корінних народів і колишня законодавиця провінції Ріо-Негро Марія Магдалена Одарда. Позивачі послалися на необхідність захисту довкілля та прав корінних народів.

Суд зазначив, що справа стосується питань захисту від екологічної шкоди, і обґрунтував тимчасовий захід необхідністю забезпечити ефективний судовий захист та уникнути непоправної шкоди. Водночас рішення не означає остаточної підтримки аргументів позивачів: суд нижчої інстанції має встановити, чи мають вони право на позов, і розглянути клопотання про забезпечувальний захід.

Попередня суперечка

За десять днів до цього Верховний суд відновив дію указу Мілея, відхиливши позов асоціації ветеранів війни 1982 року за Мальвінські острови через відсутність у неї належного статусу позивача. За даними звіту Земельної обсерваторії CONICET та Університету Буенос-Айреса за 2025 рік, іноземцям належить близько 5% території Аргентини, а в окремих районах цей показник уже перевищує встановлений законом ліміт у 15%.

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