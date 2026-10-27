Верховний суд Естонії не розглянув касацію щодо тендеру на бункери — ERR News

За даними ERR News, Верховний суд Естонії в понеділок відмовився розглядати касаційну скаргу компанії Nordic Shield Group AB щодо тендеру на закупівлю бетонних бункерів для східного кордону країни.

Оскарження умов тендеру

Тендер проводить Естонський центр оборонних інвестицій (RKIK). Nordic Shield Group AB оскаржувала встановлені в ньому вимоги до стандарту якості виробництва та сертифіката ISO.

У RKIK заявили, що сертифікат, поданий компанією, не відповідав умовам тендеру. Керівник проєкту Балтійської лінії оборони в RKIK Армін Сііліваск зазначив, що після рішення суду процедуру закупівлі можна продовжити.

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Подальші процедури

За словами Сііліваска, RKIK прагне рухатися за запланованим графіком і за можливості укласти контракт уже в березні наступного року. Перед цим мають відбутися раунди подання пропозицій, переговори, перевірки та оцінювання.

Естонія планує встановити 600 бетонних бункерів уздовж східного кордону до кінця 2027 року в межах Балтійської лінії оборони. Тендер на закупівлю бункерів RKIK оголосив у 2025 році.

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