Верховний суд Гондурасу призначив двох суддів у справах Ернандеса — The Rio Times

Верховний суд Гондурасу 16 жовтня 2026 року призначив двох суддів для розгляду справ колишнього президента Хуана Орландо Ернандеса. Один із них розглядатиме клопотання захисту про скасування обмеження на виїзд із країни, інший — матеріали провадження щодо ймовірної корупції, повідомляє The Rio Times.

Обмеження на виїзд

Міграційне обмеження щодо Ернандеса діє з квітня 2022 року, коли його затримали на запит США про екстрадицію. Речник судової влади Мелвін Дуарте заявив, що для скасування обмеження та вилучення відповідного запису з реєстру Національного інституту міграції необхідне рішення судді.

За словами Дуарте, кримінальну справу проти Ернандеса у США закрито. Захист колишнього президента 26 вересня звернувся до Верховного суду з вимогою скасувати обмеження. Адвокатка Енджі Коліндрес заявила, що воно мало втратити чинність після екстрадиції Ернандеса у квітні 2022 року.

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Окреме провадження

Другий суддя розглядатиме матеріали провадження, яке прокуратура розслідує за підозрою в корупції, пов’язаною з колишнім президентом. Верховний суд призначив суддів, але не ухвалював рішень по суті ані щодо обмеження на виїзд, ані щодо цього провадження.

Коліндрес також стверджувала, що обмеження на виїзд пов’язане з процедурою екстрадиції до США та є окремим від справи Pandora II. У справі Pandora II суд 1 вересня 2026 року виніс остаточне рішення про закриття провадження, яке прокуратура та Офіс державного генерального прокурора оскаржили в апеляційному суді.

Дуарте повідомив, що призначені судді можуть почати розгляд матеріалів із 19 жовтня. Імена суддів, дату слухань і строки ухвалення рішень не оприлюднили.

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