Верховний суд Індії запросив пояснення щодо списків виборців — The Japan Times

Верховний суд Індії 15 жовтня попросив Виборчу комісію країни відповісти на звинувачення в тому, що під час перегляду виборчих списків із них виключили велику кількість громадян, які мають право голосу. Про це The Japan Times повідомляє на тлі протестів у Нью-Делі та вимог опонентів прем’єр-міністра Нарендри Моді відправити у відставку головного виборчого комісара Г’янеша Кумара.

Критики стверджують, що оновлення виборчих реєстрів, яке проводять раз на 20 років, може несправедливо позбавити права голосу мільйони виборців і нашкодити опозиції. Водночас видання зазначає, що докази цих тверджень залишаються неясними. Додаткову увагу до ситуації привернула публікація Indian Express: за її даними, Кумар не врахував заперечення двох інших членів Виборчої комісії щодо процедури.

Протести й затримання у столиці

Уряд Індії відповів на нову хвилю протестів масовими затриманнями, арештами лідерів Cockroach Janta Party (CJP) та частковим обмеженням у столиці. Центральні райони Нью-Делі понад тиждень перебували під посиленою охороною, з обмеженнями на проведення публічних зібрань. Частину доріг біля одного з найбільш завантажених торговельних районів відкрили на вихідних, однак барикади та тисячі силовиків у місті залишилися.

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Засновник CJP Абхіджіт Діпке заявив агентству ANI, що тривале затримання двох лідерів організації є спробою залякування. «Однак нас не залякають і ми не відступимо», — сказав він.

Реакція влади та зміни процедури

Правляча Бхаратія джаната парті неодноразово підтримувала Виборчу комісію та перегляд реєстрів. Офіційно процедура має прибрати зі списків померлих, дублікати та осіб, які не мають права голосу. Міністр оборони Раджнатх Сінгх звинуватив учасників протестів у використанні молоді для «політики хаосу» та заявив, що їхня мета нібито не полягає у виборчій реформі.

Виборча комісія останнім часом оголосила про кілька процедурних змін: погодилася оприлюднювати протоколи засідань, послабила окремі вимоги до перевірки виборців, продовжила строки оскарження виключень у Делі та штаті Махараштра, а також створила групу для перевірки програмного забезпечення реєстрації. Особи, виключені під час попередніх переглядів, можуть звертатися по поновлення у списках. Верховний суд раніше дозволив продовжити перегляд реєстрів.

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