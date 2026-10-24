Верховний суд Іспанії зобов’язав міністрів надати імена 163 020 виборців — The Rio Times

Верховний суд Іспанії зобов’язав міністра президентства та юстиції Фелікса Боланьйоса і главу МЗС Хосе Мануеля Альбареса передати імена 163 020 нових громадян, чиє право голосу тимчасово призупинили. Документи мають подати до 15:00 за мадридським часом 28 жовтня 2026 року, повідомляє The Rio Times.

Дані виборців і можливі санкції

Йдеться про осіб, внесених до реєстру закордонних виборців і натуралізованих за законом 2022 року, відомим як «закон онуків». Закон дозволяє нащадкам іспанців, які втекли від диктатури, претендувати на іспанське громадянство. Значна частина цих людей живе за межами Іспанії.

Суд попередив міністрів про можливий персональний штраф у розмірі 1 000 євро для кожного в разі невиконання рішення. Також він зазначив, що невиконання вимоги може призвести до кримінального розслідування.

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Тимчасове обмеження права голосу

Суд тимчасово призупинив право голосу цих нових громадян, поки розглядає урядову директиву, яка передбачала, що вони відповідають критеріям нащадків вигнанців. У голосуванні 29 листопада зможуть взяти участь лише ті, хто має консульський сертифікат, що підтверджує вигнання предка. Зацікавленим сторонам дали п’ять днів для подання заперечень.

Виборчий календар

Парламентські вибори в Іспанії заплановані на 29 листопада 2026 року. Партії можуть подавати списки кандидатів до 26 жовтня, а офіційна публікація списків відбудеться 28 жовтня — того самого дня, коли спливає встановлений судом строк. У Конгресі депутатів розподілятимуть усі 350 мандатів, для більшості необхідно 176 місць.

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