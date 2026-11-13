У Норвегії Верховний суд постановив, що рішення влади про видобуток нафти й газу на трьох родовищах Північного моря — Yggdrasil, Tyrving і Breidablikk — ухвалили з порушенням закону. Як повідомляє RMF24, позов подали Greenpeace та екологічна організація Natur og Ungdom.

Оцінка кліматичних наслідків

Суд підтримав позицію екологів, які оскаржували рішення норвезької влади. На думку суддів, перед ухваленням рішень не провели належної оцінки кліматичних наслідків запланованих проєктів. У документації, зокрема, не проаналізували сукупні викиди від спалювання видобутих нафти й газу.

Норвезька влада має повторно розглянути справу та провести нові оцінки впливу на довкілля. Представник держави Фредрік Сеєрстед заявив, що суд не забороняв компаніям продовжувати діяльність, оскільки вони не були сторонами процесу. За його словами, рішення не означає автоматичного припинення дії дозволів.

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Частки Orlen у двох родовищах

Серед компаній, що мають ліцензії на родовищах, яких стосується рішення, є польська Orlen. На Tyrving, де видобуток розпочався 2024 року, Orlen має частку 11,9%. Компанія також володіє 12% у проєкті Yggdrasil, де експлуатацію планують почати у 2027 році.

Представниця Greenpeace Norway Галдіс Тьєльдфлаат Гелле заявила, що рішення суду означає незаконність дозволів і відсутність у концесіонерів чинних дозволів. У серпні 2026 року віцепрезидент Orlen Вєслав Пругар заявляв про намір подвоїти видобуток газу компанії на норвезькому шельфі.

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