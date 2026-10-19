Верховний суд Пакистану дозволив оскаржувати вироки без здачі — The Express Tribune

Верховний суд Пакистану в Ісламабаді роз’яснив, що клопотання, заяви та апеляції засуджених можуть розглядатися без їхньої попередньої здачі поліції або адміністрації в’язниці. Суд має самостійно визначати, чи достатньо того, що заявник з’явився безпосередньо до суду.

Порядок розгляду звернень

Колегія суддів на чолі із суддею Маліком Шахзадом Ахмадом Ханом послалася на застереження до правила 8 розділу XXIV Правил Верховного суду 2025 року. В ухвалі зазначено, що після явки засудженого до суду саме суд вирішує, чи є цього достатньо, чи особу слід направити до в’язниці для виконання рішення про позбавлення волі.

Як повідомляє The Express Tribune, надалі такі звернення засуджених щодо оскарження вироків реєструватимуть і безпосередньо передаватимуть на розгляд суду. На прохання заявника, його адвоката чи представника канцелярія має призначати слухання того ж дня або на вказану ними дату, разом із наявними зауваженнями канцелярії.

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Справа Джамшеда Дасті

Роз’яснення суд надав у справі колишнього члена Національної асамблеї Джамшеда Дасті, який, за даними видання, фігурує у десятках кримінальних справ. Колегія відхилила заперечення, які канцелярія Верховного суду висунула щодо його клопотання 18 листопада 2025 року.

Суд також надав Дасті захисну заставу та заборонив поліцейським підрозділам заарештовувати його до наступного слухання. Влада провінції Пенджаб має надати суду дані про загальну кількість зареєстрованих проти нього справ у провінції. Наступне слухання призначили на 22 жовтня.

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