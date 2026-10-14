Верховний суд Росії визнав братство Батал-Хаджі екстремістським — The Moscow Times

Верховний суд Російської Федерації — держави-агресора — визнав інгушське суфійське братство Батал-Хаджі екстремістською організацією та заборонив його діяльність. Суд задовольнив клопотання державних прокурорів, які звинуватили закритий релігійний орден у наданні матеріальної підтримки повстанцям на Північному Кавказі, повідомляє The Moscow Times.

Заяви прокуратури

У Генеральній прокуратурі РФ заявили, що членів братства пов’язують із низкою нападів на російських поліцейських і військових на Північному Кавказі. Відомство також стверджує, що члени братства організували вибух поїзда «Невський експрес» у 2009 році. Відповідальність за цей напад брав на себе чеченський повстанський лідер Доку Умаров.

За твердженням прокуратури, пов’язані з братством особи продавали зброю та боєприпаси виконавцям нападу на концертний майданчик Crocus City Hall поблизу Москви в березні 2024 року, а також убивства генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова того ж року. У відомстві заявили, що понад 100 членів ордену були засуджені за незаконний обіг засобів для вчинення терористичних актів. Також прокуратура повідомила про нібито створені лідерами та членами спільноти незаконні канали постачання іноземної вогнепальної зброї з-за кордону.

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Історія братства

Російська влада у 2023 році вже визнала так зване військове крило братства терористичною організацією. Орден заснував у XIX столітті інгушський шейх Батал-Хаджі Бєлхороїв, учень чеченського мусульманського містика Кунта-Хаджі Кішієва.

Членство в закритому братстві, яке налічує близько 20 тисяч осіб, передається винятково за народженням. У 1990-х і на початку 2000-х років представники ордену обіймали кілька важливих посад у владі та мали майже монопольне становище в будівельній галузі Інгушетії. За даними Meduza, близько 100 членів братства у 2022 році нібито вступили до російської армії у складі підрозділу швидкого реагування Батал-Хаджі, що входив до військового формування «Ахмат» Рамзана Кадирова.

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