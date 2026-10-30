Верховний суд Швейцарії залишив 20-річний вирок командиру з Ліберії — Al Jazeera

Федеральний верховний суд Швейцарії залишив чинним 20-річний термін ув’язнення колишньому командиру ліберійських повстанців Аліє Козіа, засудженому за воєнні злочини під час першої громадянської війни в Ліберії. Водночас суд виправдав його за обвинуваченням у злочинах проти людяності.

Як повідомляє Al Jazeera, суд відхилив апеляцію Козіа щодо засудження за порушення законів війни, скоєні у 1993–1995 роках. Призначений строк у 20 років є максимальним покаранням у цій справі.

Скасування частини вироку

Суд пояснив виправдання за обвинуваченням у злочинах проти людяності суворим застосуванням принципу незворотності дії закону. Відповідний склад злочину з’явився у швейцарському законодавстві лише 2011 року, тому його не можна застосовувати до дій, вчинених раніше.

У 2023 році апеляційна палата підтвердила 20-річний вирок за воєнні злочини та вперше в історії Швейцарії визнала Козіа винним у злочинах проти людяності. Остаточне рішення Федерального верховного суду скасувало саме цю частину попереднього вироку.

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Злочини під час війни в Ліберії

У 2021 році Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав 51-річного Козіа винним у численних воєнних злочинах, скоєних ним як командиром повстанського угруповання «Об’єднаний визвольний рух Ліберії за демократію». Суд встановив, що він наказував або брав участь у вбивстві 17 цивільних і двох беззбройних солдатів, зґвалтуванні та залученні дитини-солдата.

Також Козіа наказував грабувати, неодноразово віддавав накази про жорстоке й принизливе поводження з цивільними або сам вдавався до такого поводження, а також неналежно поводився з тілами загиблих. Козіа оселився у Швейцарії наприкінці 1990-х років, а 2014 року його заарештували.

Швейцарська організація Civitas Maxima заявила, що це рішення остаточно закріплює перший вирок за воєнні злочини, винесений цивільним судом Швейцарії, а також перший у світі вирок громадянину Ліберії за воєнні злочини часів громадянських воєн у країні.

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