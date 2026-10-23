Верховний суд США дозволив Нью-Гемпширу не приймати студентські ID — The Hill

Верховний суд США дозволив головному виборчому посадовцю штату Нью-Гемпшир повністю не приймати студентські посвідчення для підтвердження особи виборців на проміжних виборах. Рішення ухвалили за екстреним зверненням штату, яке підтримав Національний комітет Республіканської партії, повідомляє The Hill.

Суперечка щодо посвідчень

Раніше суд нижчої інстанції постановив, що посадовці Нью-Гемпширу вийшли за межі нового закону штату, який запровадив обмеження на використання студентських посвідчень для отримання бюлетеня. На думку цього суду, якщо виборець не мав інших способів підтвердити особу, штат усе одно повинен був розглядати студентське посвідчення разом з іншими доказами.

Верховний суд розкритикував втручання окружного суду, оскільки воно сталося надто близько до листопадових виборів. У короткій непідписаній постанові більшість зазначила, що окружний суд не навів підстав для відступу від принципу, за яким судові рішення напередодні виборів можуть заплутати виборців.

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Окрема думка Джексон

Суддя Кетанджі Браун Джексон публічно висловила незгоду. Вона заявила, що цей принцип не має застосовуватися, адже рішення нижчого суду мало забезпечити виборців точною інформацією про правила голосування. За її словами, судова заборона на суттєві викривлення правил виборів не створює плутанини, а запобігає їй.

Постанова Верховного суду не є остаточним рішенням у спорі, і справа може знову потрапити до суду після проміжних виборів. Генеральний прокурор Нью-Гемпширу Джон Формелла назвав це рішення перемогою для захисту виборчих законів штату та запобігання невизначеності для виборців і виборчих посадовців.

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