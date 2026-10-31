Верховний суд США дозволив штатам використовувати базу SAVE — France 24

У США Верховний суд у вересні зняв заборону на використання штатами федеральної бази SAVE для перевірки права людей голосувати. Система Systematic Alien Verification for Entitlements спочатку призначалася для перевірки права на державні пільги, а після розширення штати отримали можливість застосовувати її для звірки виборчих реєстрів. Як повідомляє France 24, до добровільної програми долучилися щонайменше 25 штатів, а база перевірила 67 млн реєстрацій.

У червні окружний суд заблокував систему через побоювання щодо конфіденційності та можливого виключення з реєстрів тисяч виборців, які мають право голосу. База використовує історичні імміграційні дані, тож її відомості можуть бути неактуальними для людей, які згодом набули громадянства США. За даними AP, в окрузі Тревіс у Техасі серед 97 осіб, позначених системою як негромадяни, 10%, а можливо й до 21%, насправді мали статус US nationals.

Законопроєкт SAVE Act

Адміністрація президента Дональда Трампа також підтримує законопроєкт Safeguard American Voter Eligibility Act, або SAVE Act. Він передбачає вимогу документально підтверджувати громадянство США для участі у виборах. Палата представників схвалила законопроєкт у лютому, однак у Сенаті він не отримав достатньої підтримки. Союзники Трампа намагаються провести документ через процедуру бюджетного узгодження.

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Як документи могли б прийматися чинний паспорт США, військове посвідчення, державне посвідчення особи з фото і зазначеним місцем народження у США або свідоцтво про народження — за умови повного збігу імені з поточним. У США немає загальнонаціонального посвідчення особи, а водійського посвідчення без інформації про місце народження було б недостатньо. За оцінкою Campaign Legal Center, понад 21 млн американців, або майже 10% населення виборчого віку, не мають доступу до документального підтвердження громадянства.

Позови та голосування поштою

Міністерство юстиції США надсилало майже всім штатам вимоги надати повні копії реєстрів виборців. Щонайменше проти 30 штатів та округу Колумбія подали позови для отримання таких списків, але 26 із них згодом закрили. Щонайменше 16 штатів передали або пообіцяли передати свої реєстри.

У березні Трамп підписав указ про нові правила для поштової служби USPS, що стосувалися даних виборців і конвертів для бюлетенів. Верховний суд у вересні заблокував ці зміни, а адміністрація оскаржила це рішення. За даними MIT Election Data & Science Lab, у 2024 році поштою голосували 37% демократів і 24% республіканців.

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