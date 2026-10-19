Верховний суд США не розглянув апеляції щодо угод у справі 11 вересня — The Hill

Верховний суд США відмовився розглядати апеляції трьох чоловіків, обвинувачених у підготовці атак 11 вересня 2001 року. Вони просили поновити угоди з обвинуваченням про визнання вини, однак судді відхилили їхні клопотання без пояснення причин, повідомляє The Hill.

Угоди передбачали відмову від смертної кари

Апеляції подали Халід Шейх Мохаммед і двоє його ймовірних спільників — Мустафа аль-Хаусаві та Валід бін Атташ. За умовами угод вони мали визнати провину й детально розповісти про свою роль в атаках. Натомість прокурори не вимагали б для них смертної кари.

Представник Пентагону схвалив домовленості наприкінці липня 2024 року. Через два дні тодішній міністр оборони США Ллойд Остін скасував їх після критики з боку деяких родин жертв нападів.

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Рішення апеляційного суду залишилося чинним

Військовий суддя раніше постановив, що Остін відкликав угоди запізно, оскільки обвинувачені вже почали виконувати свої зобов'язання. Це рішення підтримала колегія військових апеляційних суддів. Однак Апеляційний суд округу Колумбія згодом дійшов висновку, що Остін діяв у межах своїх повноважень, коли скасував домовленості.

Суддя Бретт Кавано не брав участі в розгляді клопотань Мохаммеда та аль-Хаусаві. Трьох обвинувачених утримують у в'язниці Гуантанамо; їхній спільний військовий процес запланований на початок червня 2028 року. Розгляд справи неодноразово переносили.

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