Верховний суд США не відновив обмеження для трансгендерних ув’язнених — The Hill

У США Верховний суд відмовив адміністрації президента Дональда Трампа у проханні скасувати блокування політики Федерального бюро в’язниць США (BOP), яка обмежувала медичну допомогу трансгендерним ув’язненим у федеральних тюрмах. Через це рішення суду нижчої інстанції, яке зупинило дію обмежень, залишається чинним.

Як повідомляє The Hill, судді Кларенс Томас і Семюел Аліто публічно висловили незгоду з рішенням. Ані більшість суду, ані судді, які заперечили, не пояснили його мотивів.

Що передбачала політика BOP

Політика BOP передбачала поступове згортання лікування для ув’язнених, які вже його отримували. Також працівники федеральної пенітенціарної системи мали припинити надавати окремі соціальні пристосування, зокрема пристрої для видалення волосся.

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Генеральний соліситор Д. Джон Сауер заявляв, що зміни потрібні для підтримання безпеки установ у федеральних в’язницях. У судових документах адміністрація Трампа назвала позов ув’язнених кричущим втручанням в управління федеральними в’язницями.

Судова суперечка

Позов подали ув’язнені, яких представляє Американська спілка захисту громадянських свобод (ACLU). Справу пов’язують з указом Трампа, підписаним у перший день його другого президентського терміну. Документ передбачав, що федеральні кошти не витрачатимуть на медичні процедури для приведення зовнішності ув’язненого у відповідність до протилежної статі.

До звернення до Верховного суду Апеляційний суд округу Колумбія ухвалив рішення 2 проти 1, зазначивши, що за попередньої політики не було зафіксовано конкретного інциденту, пов’язаного з безпекою. В ACLU заявили, що запровадження обмежень порушило б порядок, який діяв близько трьох десятиліть.

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