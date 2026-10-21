Верховний суд США підтримав скасування TPS для 350 тисяч гаїтян — BBC News

У США Верховний суд підтримав рішення адміністрації президента Дональда Трампа припинити дію статусу тимчасового захисту TPS для приблизно 350 тисяч гаїтян. Це рішення позначилося, зокрема, на гаїтянській громаді міста Спрингфілд у штаті Огайо, де за останні п’ять років оселилися близько 20 тисяч людей із Гаїті, повідомляє BBC News.

TPS надає перевіреним заявникам право тимчасово жити та працювати у Сполучених Штатах. Адміністрація Трампа вперше оголосила про скасування цього статусу для гаїтян у червні 2025 року, а подальша судова суперечка дійшла до Верховного суду. За даними видання, загалом адміністрація припинила TPS для понад мільйона мігрантів із 13 країн, через що багато людей втратили легальний статус.

Наслідки для громади Спрингфілда

20-річний П’єр Дамас Бел прибув до Спрингфілда 2024 року, рятуючись від політичної нестабільності та насильства банд на Гаїті. За словами друга родини, він мав TPS, навчався з відзнакою, займався спортом і був кадетом шкільної програми підготовки майбутніх офіцерів Збройних сил США.

Бела викликали до офісу Імміграційної та митної служби США, де йому встановили електронний браслет для відстеження мігрантів, яким загрожує депортація. 31 серпня він загинув, вийшовши на проїжджу частину біля Спрингфілда. Родина пов’язує його смерть із переживаннями через носіння браслета. Міністерство внутрішньої безпеки США не відповіло на запити BBC щодо цієї справи, а ICE раніше відкидала спроби покласти на неї відповідальність за смерть Бела.

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Суперечки навколо депортацій

Президент Трамп під час мітингу в Янгстауні заявив, що гаїтян зі Спрингфілда «вивозять» і місту нібито «повертають» його громаду. Раніше він поширював неправдиве твердження про те, що гаїтянські іммігранти в Спрингфілді їдять домашніх тварин.

Частина мешканців міста підтримує депортаційні операції, посилаючись на швидке зростання кількості мігрантів. Деякі жителі також вважають, що після прибуття гаїтянської громади побільшало дорожніх аварій. Водночас власник місцевої крамниці Пашур Кастеллі розповів, що через нестачу відвідувачів не може закуповувати новий товар.

Адміністрація Трампа заявляє, що проводить у місті правоохоронні операції задля безпеки американців і що Гаїті достатньо безпечне для повернення людей. Водночас Державний департамент США відносить Гаїті до найвищого, четвертого рівня небезпеки з рекомендацією не подорожувати до країни.

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