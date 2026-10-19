Верховний суд США розгляне, чи може федеральний уряд забороняти людям виготовляти міцні алкогольні напої у власних домівках. Суд взявся за справу після того, як Апеляційний суд п’ятого округу США визнав неконституційними обмеження, що діють із 1860-х років, повідомляє The Hill.

Заборона з XIX століття

Федеральний закон, уперше ухвалений у 1860-х роках, кваліфікує як тяжкий злочин виробництво дистильованого алкоголю в житловому будинку або в пов’язаних із ним сараї, дворі чи на огородженій території. Порушникам може загрожувати до п’яти років ув’язнення.

Позов проти цього положення подали Hobby Distillers Association та четверо людей, які хочуть виробляти алкогольні напої вдома. Водночас інший апеляційний суд у межах окремого позову дійшов протилежного висновку. Попри перемогу в П’ятому окрузі, асоціація погодилася, що розбіжності має остаточно вирішити Верховний суд.

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Позиція адміністрації

Адміністрація президента Трампа просила суддів втрутитися, стверджуючи, що рішення П’ятого округу ставить під загрозу давню систему федерального оподаткування виробництва горілки, віскі та інших дистильованих напоїв. Генеральний соліситор Д. Джон Сауер заявив у клопотанні адміністрації, що уряд має вагомий інтерес у захисті джерела податкових надходжень, яке нині приносить мільярди доларів щороку.

Уряд пов’язує заборону з федеральними акцизними податками на міцний алкоголь, що існували від заснування США. На думку Сауера, розташування перегінного обладнання у житлі полегшує приховування виробництва або міцності напою та ухилення від сплати належного податку.

Усні слухання у справі, ймовірно, відбудуться на початку наступного року, а рішення очікують до літа.

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