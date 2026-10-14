Верховний суд США в середу розгляне справу про межі дії Закону про захист приватності відеоданих 1988 року (VPPA). Судді мають визначити, чи захищає цей закон усіх споживачів, які підписалися на будь-які продукти компанії, чи лише передплатників її аудіовізуальних сервісів, повідомляє The Hill.

Позов проти Paramount

Справу порушив у 2022 році Майкл Салазар, передплатник розсилки сайту 247Sports.com, що висвітлює студентський спорт і рекрутинг спортсменів. Він подав колективний позов проти Paramount Global.

Салазар стверджує, що компанія встановила на сайті відстежувальний піксель Facebook, через який без його згоди передавалися дані, зокрема історія перегляду відео. За його твердженням, цю інформацію використовували для таргетованої реклами.

VPPA передбачає відповідальність для постачальника відеопослуг, який свідомо розкриває персонально ідентифіковану інформацію споживача без його письмової згоди. Закон ухвалили після того, як до преси потрапили дані про історію оренди відео Роберта Борка, чию кандидатуру до Верховного суду США не затвердили.

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Різне тлумачення поняття споживач

Ключове питання полягає в тому, чи відповідає Салазар визначенню «споживач» у законі. VPPA відносить до цієї категорії орендаря, покупця або передплатника товарів чи послуг постачальника відеопослуг. Салазар наполягає, що його передплата розсилки є достатньою, тоді як Paramount вважає, що це визначення слід тлумачити вузько.

Федеральний суд у штаті Теннессі відхилив позов, постановивши, що передплата розсилки не робить Салазара споживачем за VPPA, оскільки вона не є аудіовізуальним матеріалом. Колегія Апеляційного суду шостого округу США з розбіжностями між суддями підтримала це рішення.

Салазар оскаржив постанову у Верховному суді, попросивши усунути розбіжності в підходах апеляційних судів до тлумачення закону. Представники Paramount попередили, що позиція позивача може спричинити значну кількість судових позовів. Рішення у справі очікують до наступного літа.

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