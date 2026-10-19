Верховний суд США розгляне спір про відбір до магнітних програм Меріленду — The Hill

Верховний суд США розгляне позов щодо правил відбору учнів до магнітних програм середньої школи в окрузі Монтгомері, штат Меріленд. Позов подала Асоціація за справедливість в освіті — об’єднання батьків американців азійського походження, повідомляє The Hill.

Правила відбору до програм

Округ запровадив нову систему прийому під час пандемії COVID-19 для магнітних програм, орієнтованих на STEM-дисципліни та гуманітарні науки. Учнів і далі оцінюють за успішністю та результатами тестів, однак на другому етапі місця в програмах розподіляють за допомогою лотереї.

Асоціація стверджує, що ця політика порушує конституційну гарантію рівного захисту прав. Нижчі суди відхилили її вимоги. Представники організації заявляють, що суди застосували неправильний правовий стандарт, і просять Верховний суд визначити єдині для країни вимоги до доказів, необхідних для визнання расово нейтральної політики дискримінаційною.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Контекст справи

Справу розглядатимуть у поточному терміні Верховного суду США. Усні слухання, імовірно, відбудуться наступного року, а рішення очікують до літа. The Hill називає її перевіркою підходів суду після рішення 2023 року, яке визнало незаконною практику affirmative action під час вступу до закладів вищої освіти.

Шкільна рада округу Монтгомері заявила суду, що справа є малозначущою і не підходить для визначення стандартів доказування. На думку ради, спір стосується расово нейтральної лотереї, запровадженої у відповідь на глобальну пандемію.

У 2024 році Верховний суд відмовився розглядати оскарження оновлених правил вступу до Thomas Jefferson High School for Science and Technology у Вірджинії. Судді Семюел Аліто і Кларенс Томас тоді публічно підтримували розгляд тієї справи, а згодом також не погодилися з відмовою суду втрутитися у спір щодо правил вступу до престижних екзаменаційних шкіл Бостона.

Читай нас у