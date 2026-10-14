Верховний суд США вдруге підтримав республіканців у спорі про телерекламу — The Hill

Верховний суд США вдруге підтримав республіканців у судовому спорі щодо вартості телевізійної політичної реклами напередодні проміжних виборів. Судді визнали недоречним зобов’язувати Федеральну комісію зі зв’язку США (FCC) прискорено завершити розгляд скарги демократів на нову політику щодо рекламних тарифів.

Як повідомляє The Hill, рішення ухвалили попри публічні заперечення суддів Соні Сотомайор і Кетанджі Браун Джексон. Обидві представниці ліберального крила суду не пояснили причин своєї незгоди.

Суперечка про пільгові тарифи

Демократи оскаржують політику, яка передбачає доступ до дешевших тарифів на телерекламу не лише для кандидатів, а й для партійних комітетів і спільних комітетів зі збору коштів. Знижені тарифи поширюються на обидві партії, однак рішення насамперед вигідне республіканським комітетам, які цього виборчого циклу мають фінансову перевагу.

Спір стосується давнього федерального закону, який зобов’язує телерадіомовні станції пропонувати кампаніям найнижчу доступну рекламну ставку протягом 60 днів перед загальними виборами. Право кандидатів на таку знижку сторони не оспорюють. Адміністрація Трампа наполягає, що це правило також стосується політичних партій і спільних комітетів зі збору коштів.

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Рішення після позиції апеляційного суду

Адміністрація Трампа та Республіканська партія звернулися до Верховного суду після того, як суди нижчої інстанції постановили, що FCC має швидше розглянути скаргу демократів. Апеляційний суд четвертого округу США ухвалив це рішення більшістю у два голоси проти одного та встановив для комісії дедлайн 9 жовтня.

Головний суддя Джон Робертс раніше тимчасово зупинив дію цього дедлайну до рішення Верховного суду. У постанові суд зазначив, що для виконання вимоги FCC довелося б переглянути пріоритети поточного процесу розгляду та підготувати остаточне рішення у вкрай стислий термін.

Минулого місяця Верховний суд уже розглядав цю справу та постановив, що демократи звернулися до суду передчасно, оскільки мали дочекатися рішення FCC щодо свого оскарження.

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