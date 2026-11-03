Верховний суд США відмовив адміністрації президента Дональда Трампа у вимозі зупинити підрахунок понад 20 тисяч поштових бюлетенів у Каліфорнії. Міністерство юстиції США просило тимчасово зобов’язати штат не змішувати бюлетені, які відомство вважало підозрілими, з іншими до перевірки статусу виборців. Як повідомляє Deutsche Welle, суд відхилив клопотання через кілька годин після його подання.

Позов проти Каліфорнії

Адміністрація Трампа стверджувала, що має список із понад 20 тисяч осіб у виборчих реєстрах Каліфорнії, які нібито не є громадянами США. Цей список склало Міністерство внутрішньої безпеки США. У середині жовтня федеральний уряд уже подав позов на підставі цих тверджень, однак федеральний окружний суд у Каліфорнії його відхилив.

Суддя федерального окружного суду в Лос-Анджелесі Девід Картер заявив, що виокремлення таких бюлетенів могло б спричинити хаос у виборчому процесі та підірвати довіру виборців. Він також застеріг, що виконавча влада не може знецінювати голоси або ставити під загрозу вибори на підставі непідтверджених звинувачень.

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Сумніви щодо списку

Влада Каліфорнії заперечувала звинувачення федерального уряду та заявляла, що метод визначення ймовірних негромадян США міг бути помилковим. Минулого тижня інший федеральний суддя зобов’язав Міністерство юстиції передати список правозахисній групі, що працює з іммігрантами, та організації із захисту виборчих прав, яка базується в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі.

Згідно з аналізом, долученим до судового подання, тисячі громадян США у цьому списку без зрозумілих причин позначили як осіб, що не мають права голосу. Картер зазначав, що в інших штатах людей, яких нещодавно вказували як негромадян, неодноразово виявляли натуралізованими громадянами США. Дострокове голосування в Каліфорнії тривало кілька тижнів, і на момент звернення до Верховного суду вже опрацювали сотні тисяч бюлетенів.

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