Верховний суд США залишив чинним блокування імміграційної процедури — Interia

Верховний суд США відмовився втручатися у справу щодо відновлення процедури адміністративного закриття імміграційних справ, яка давала суддям змогу тимчасово зупиняти окремі депортаційні провадження. Рішення залишає чинним загальнонаціональне блокування цього механізму, повідомляє Interia.

Що передбачала процедура

Адміністративне закриття справи дозволяло імміграційним суддям тимчасово знімати провадження з розгляду. Зокрема, це застосовували, коли людина чекала на рішення щодо візової заяви або апеляції. Такий механізм давав мігрантам час для врегулювання статусу перебування, а судам — можливість зосередитися на справах, що потребували невідкладного рішення.

Правила запровадили у 2024 році за президентства Джо Байдена, щоб полегшити роботу перевантажених імміграційних судів. Після повернення Дональда Трампа до влади у 2025 році його адміністрація поставила цей підхід під сумнів. Техас подав позов, заявивши, що практика адміністративного закриття справ дає змогу мігрантам без врегульованого статусу залишатися у США на невизначений час.

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Апеляція міст і організації

Адміністрація Трампа та влада Техасу досягли угоди у федеральному суді, після чого застосування процедури заблокували по всій країні. Міста Балтімор у штаті Меріленд, Колумбус в Огайо та Нью-Гейвен у Коннектикуті разом з організацією допомоги Centro Legal de la Raza намагалися долучитися до процесу, щоб захистити правила. Після відмови суду вони подали апеляцію до Верховного суду.

Їх представляла організація Democracy Forward, яка стверджувала, що домовленість між федеральною адміністрацією та Техасом дозволила надовго заблокувати правила без звичайної процедури їх ухвалення. Міністерство юстиції США наполягало, що заявники не мають належних юридичних підстав оскаржувати угоду та не довели прямої і негайної правової шкоди.

За наведеними даними уряду США, у 1990–2026 роках процедурою адміністративного закриття проваджень скористалися близько 360 тисяч іммігрантів. Рішення Верховного суду не означає автоматичної депортації всіх людей, яких вона стосувалася, однак може підвищити ризик видворення для тих, хто очікував на рішення в інших імміграційних справах.

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