Верховний суд залишив у силі вирок гендиректору Aricell на 4 роки — Korea Herald

Верховний суд Південної Кореї залишив у силі вирок у вигляді чотирьох років ув’язнення генеральному директору Aricell Пак Сун Квану. Його визнали винним, зокрема, у порушенні Закону про покарання за серйозні виробничі аварії після пожежі на заводі компанії в Хвасоні, провінція Кьонгі. Унаслідок пожежі 24 червня 2024 року загинули 23 працівники, з них 18 — іноземці, повідомляє Korea Herald.

Вироки керівникам компанії

Син гендиректора, генеральний менеджер Aricell Пак Чжун Он, отримав сім років ув’язнення та штраф 1 млн вон, або близько 753 доларів. Його засудили за окремими обвинуваченнями, зокрема у недбалості під час виконання професійних обов’язків і порушенні Закону про охорону праці. Суд також залишив чинним штраф у розмірі 800 млн вон для Aricell.

Прокуратура заявляла про недоліки в контролі та зберіганні батарей, навчанні працівників і проведенні протипожежних тренувань. Пак Сун Квана визнали винним у тому, що він не оцінив виробничі ризики та не підготував процедури й інструкції для запобігання тяжким аваріям.

Суд першої інстанції призначив обом керівникам по 15 років ув’язнення — на той момент це були найсуворіші вироки за Законом про покарання за серйозні виробничі аварії, що діє з 2022 року. Апеляційний суд зменшив строки до чотирьох і семи років відповідно, а Верховний суд підтвердив це рішення.

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Позиція родин загиблих

Під час розгляду апеляції одним із ключових питань були шляхи евакуації із заводу. Тіла 21 загиблого виявили в пакувальному приміщенні на другому поверсі. Слідчі встановили, що між працівниками та іншим виходом була перегородка із сендвіч-панелей. Водночас апеляційний суд дійшов висновку, що правила безпеки не вимагали окремого аварійного виходу на кожному поверсі, і не встановив порушення обов’язку щодо утримання виходу.

Родини загиблих і їхні адвокати розкритикували рішення. Вони зазначили, що його оголосили приблизно за 10 секунд без пояснень у залі суду, та заявили про можливість подання конституційної скарги, якщо виявлять суттєві помилки або викривлення у правовому обґрунтуванні.

Родичі також повідомляють, що на території пошкодженого підприємства можуть залишатися останки загиблих, які досі не вдалося вилучити. Власником ділянки стала материнська компанія Aricell — S-Connect. За даними представників родин, влада провінції Кьонгі планує зустріч із компанією та близькими загиблих для обговорення подальших пошуків.

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