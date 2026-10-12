Вертоліт із кенійським посадовцем Нгено аварійно сів у Керічо — Nation Kenya

У Кенії вертоліт із п’ятьма людьми на борту, серед яких був державний секретар з питань довкілля та лісового господарства Фестус Нгено, аварійно приземлився під час зльоту на території гольф-клубу в Керічо. Загиблих немає, пілот зазнав травм, а Нгено доправили до лікарні на обстеження, повідомляє Nation Kenya.

Аварійна посадка після зльоту

Вертоліт із реєстраційним номером 5Y-FSK, що належить лісовому відомству, здійснив аварійну посадку невдовзі після зльоту. Повітряне судно зазнало значних пошкоджень: частини хвостової секції та корпусу відокремилися від основної конструкції, також пошкоджено гвинти.

Очевидці розповіли, що вертоліт насилу набирав висоту, почав хитатися в повітрі та перекинувся на правий бік. Інцидент стався близько полудня під час легкого дощу. Свідок Джон Кебасо заявив, що перед зльотом пілот вийшов із кабіни та оглянув хвостову частину вертольота.

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Розслідування інциденту

Регіональний координатор Рифтової долини Семюел Нданді підтвердив, що вертоліт аварійно приземлився під час зльоту після технічних проблем. За його словами, на борту перебували Нгено та інші державні службовці, які прибули до Керічо на офіційний захід.

Пілота доправили до лікарні South Rift у Керічо. За даними джерел видання, Нгено спершу також доставили до цього медзакладу, а згодом перевели до лікарні Aga Khan у Кісуму. Командир поліції округу Керічо Ківінда Кілонзо повідомив про початок розслідування; очікується, що ним займеться Управління цивільної авіації Кенії.

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